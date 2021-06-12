Луческу: Сборная Украины выйдет из группы на Евро-2020

Главный тренер киевского «Динамо»оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020.

«Украина на данный момент достаточно конкурентоспособная команда, в ней много игроков, которые представляют важные клубы Западной Европы, к примеру, вся атакующая линия, а в защите есть игроки из чемпионата Украины.

В целом это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Они обязательно выйдут из группы», — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

Календарь и таблица Евро-2020

Напомним, первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов 13 июня. Помимо «оранжевых», конкурировать с украинцами в групповом этапе будут команды Австрии и Северной Македонии.