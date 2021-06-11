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    Короче, Евро

    Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 11 июня 2021 года

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    Робето Манчини
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    Робето Манчини
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    11 июня

    Наконец-то! С опозданием ровно на год матчем Турции с Италией стартует чемпионат Европы по футболу 2020.

    22:00 Турция — Италия

    Игра в группе А начнется в 22:00 по Москве на стадионе «Олимпико» в Риме.

    Итальянцы уже давненько не добивались успехов на крупных турнирах, а ЧМ-2018 и вовсе пропустили.

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  • 08/06/2021

    • Команда бывшего главного в «Зените» Роберто Манчини считается одним из теневых фаворитов турнира, а потому не может допустить осечки в самом начале.

    Букмекеры, конечно, ставят на Италию — 1.54 против 8.50 на Турцию. Прогноз экспертов LiveSport.Ru тут.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — ТК «Украина», Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan и Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Что еще?

    Лидер сборной Бельгии Де Брейне пропустит матч против России, а в сборной Испании второй случай «короны». Кстати, рассказываем, как вообще устроена борьба с ковидом на турнире.

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