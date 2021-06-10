Де Брейне не сыграет в матче против сборной России

Об этом сообщил сам игрок, отвечая на вопрос посетившего тренировку команды короля Бельгии Филиппа, сможет ли Де Брейне сыграть на турнире.
«Да, я готовлюсь ко второму матчу. По-прежнему чувствую небольшую боль, но общее самочувствие намного лучше. Иногда для удобства я ношу очки от солнца, но это не всегда возможно», — цитирует Кевина «Спорт-Экспресс» со ссылкой Nieuwsblad .
Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1) бельгиец получил перелом носа и левой глазницы.
10 июня появилась информация, что Де Брейне не участвовал в тренировке национальной команды перед вылетом в Санкт-Петербург.
Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).