Источник: Мостовой сдал два положительных теста на коронавирус, игрока заменят в заявке на Евро-2020

Андрей Мостовой Фото: globallookpress.com
23-летнего футболиста заменят в заявке национальной команды на Евро-2020.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус и был изолирован от остальной делегации сборной России.
Напомним, в пятницу расположение сборной покинут Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев, которые продолжали тренироваться с командой, несмотря на то, что не попали в окончательный состав на Евро.
В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.