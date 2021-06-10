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    Тедеско: У России очень высокий потенциал, глобального отставания в еврокубках нет

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    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о качестве футбола в чемпионате России.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Вижу у России очень высокий потенциал. Здесь много-много-много талантов, а также отличные стадионы. Приезжаю в Грозный, Волгоград, Краснодар, другие города — супер.

    Вживую видел два матча "Локомотива" в Лиге чемпионов разных лет — с "Байером" и с "Баварией". Против мюнхенцев москвичи в концовке при счете 1:1 имели отличный момент, а потом все же уступили после гола Киммиха. Но не могу сказать, что уровень "Локо" был плох.

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    • Или "Краснодар", делающий с "Челси" в гостях ничью, берущий четыре очка у "Ренна". Или "Зенит", который лишь совсем немного уступал "Лацио". Это была равная игра. Если бы питерцы победили, никто не сказал бы, что это незаслуженно. Но в итоге потерпели поражение. Это футбол. В нем часто решают какие-то мелочи.

    При этом глобального отставания от других стран в еврокубках я не видел. Да, в рейтинге чуть отступили, что печально. В первую очередь — из-за потери одного места в Лиге чемпионов. Но, повторю, потенциал очень высокий.

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    • Говорю не только о "Спартаке", где есть Маслов, Умяров, Маркитесов, Литвинов, но и о других. В "Динамо" — Шиманьски, Моро, пусть они легионеры, Захарян, Грулев, Лесовой, Тюкавин. Ребята с фантазией. В ЦСКА — Дивеев, Обляков, Ахметов. Это все парни, только-только выступавшие в молодежной сборной. Надеюсь, они станут прогрессировать», — сказал Тедеско в интервью «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, Тедеско отказался продлевать контракт со «Спартаком».

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