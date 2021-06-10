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    Кьеллини: Подготовились к матчу с Турцией так хорошо, насколько это возможно

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    Капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини рассказал о настрое команды на предстоящий матч открытия Евро-2020.

    Джорджио Кьеллини
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    Джорджио Кьеллини

    Итальянцы в первом матче чемпионата Европы по футболу сыграют с командой Турции. Встреча пройдет 11 июня на арене «Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 мск.

    Календарь и таблица Евро-2020

    «Мы готовы. Подготовились так хорошо, насколько это возможно. Завтрашний матч это подтвердит или опровергнет. На предстоящем пути будут встречаться и сложности. Будет непросто, но мы готовы начинать.

    Вы даже представить себе не можете, насколько много людей просят нас подарить им радость и счастье, после того как они были разочарованы нашим вылетом из квалификации на чемпионат мира-2018.

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    • Думаю, болельщики верят в эту группу игроков, собранных под знаменами сборной. Будем делать все для того, чтобы отплатить им добром.

    Немного странное ощущение, поскольку предстоящий матч — первый во всем турнире. Думаю, то же чувствуют и турки. Но в любом случае будет очень волнительный и прекрасный вечер.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Мы отлично потренировались, а теперь моментами можно немного и подурачиться — это должно помочь на пути к чемпионскому титулу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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