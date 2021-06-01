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    Вопрос переноса Кубка Америки в Бразилию еще не решен

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    Вопрос о проведении в Бразилии континентально первенства по футболу Кубок Америки окончательно не решен. Об этом заявил руководитель аппарата президента Бразилии Луис Эдуардо Рамос.

    Вопрос переноса Кубка Америки в Бразилию еще не решен
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    Вопрос переноса Кубка Америки в Бразилию еще не решен

    Ранее стало известно, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести Копа Америка-2021 в Бразилию.

    «Мы находимся в процессе переговоров. Но мы не уклонимся от запроса, если сможем это сделать. Детали уточняем, во вторник будет окончательное решение», — приводит слова Рамоса Amazonas Atual.

  • Копа Америка состоится в Бразилии
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    • Матчи Кубка Америки-2020, которые из-за пандемии перенесли на 2021 год, должны были пройти в Колумбии и Аргентине с 13 июня по 10 июля. Организаторы турнира лишили Колумбию права на проведение игр из-за массовых протестов в стране, а Аргентина отказалась от них из-за сложной эпидемиологической ситуации. 31 мая пресс-служба конфедерации сообщила о том, что турнир пройдет в Бразилии.

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