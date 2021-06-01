Вопрос переноса Кубка Америки в Бразилию еще не решен

Вопрос о проведении в Бразилии континентально первенства по футболу Кубок Америки окончательно не решен. Об этом заявил руководитель аппарата президента Бразилии Луис Эдуардо Рамос.

Ранее стало известно, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести Копа Америка-2021 в Бразилию.

«Мы находимся в процессе переговоров. Но мы не уклонимся от запроса, если сможем это сделать. Детали уточняем, во вторник будет окончательное решение», — приводит слова Рамоса Amazonas Atual.

Матчи Кубка Америки-2020, которые из-за пандемии перенесли на 2021 год, должны были пройти в Колумбии и Аргентине с 13 июня по 10 июля. Организаторы турнира лишили Колумбию права на проведение игр из-за массовых протестов в стране, а Аргентина отказалась от них из-за сложной эпидемиологической ситуации. 31 мая пресс-служба конфедерации сообщила о том, что турнир пройдет в Бразилии.