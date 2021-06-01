Вопрос переноса Кубка Америки в Бразилию еще не решен Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести Копа Америка-2021 в Бразилию.
«Мы находимся в процессе переговоров. Но мы не уклонимся от запроса, если сможем это сделать. Детали уточняем, во вторник будет окончательное решение», — приводит слова Рамоса Amazonas Atual.
Матчи Кубка Америки-2020, которые из-за пандемии перенесли на 2021 год, должны были пройти в Колумбии и Аргентине с 13 июня по 10 июля. Организаторы турнира лишили Колумбию права на проведение игр из-за массовых протестов в стране, а Аргентина отказалась от них из-за сложной эпидемиологической ситуации. 31 мая пресс-служба конфедерации сообщила о том, что турнир пройдет в Бразилии.