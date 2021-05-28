«Реал» отклонил первое предложение «МЮ» по Варану

Защитник мадридского «Реала» и сборной Франциистал приоритетным вариантомдля усиления обороны.

Как сообщает испанское издание AS, предложили «Королевскому клубу» за французского футболиста 45 миллионов евро, но получили отказ.

«Реал» просит за Варана 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Реал» не смог договориться с Вараном о подписании нового контракта. Вместе с французом мадридский клуб также могут покинуть Серхио Рамос, Иско, Лукас Васкес и Марсело.

Напомним, накануне «Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.