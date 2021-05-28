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    «Реал» отклонил первое предложение «МЮ» по Варану

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    Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан стал приоритетным вариантом «Манчестер Юнайтед» для усиления обороны.

    Рафаэль Варан
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    Рафаэль Варан

    Как сообщает испанское издание AS, предложили «Королевскому клубу» за французского футболиста 45 миллионов евро, но получили отказ.

    «Реал» просит за Варана 70 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что «Реал» не смог договориться с Вараном о подписании нового контракта. Вместе с французом мадридский клуб также могут покинуть Серхио Рамос, Иско, Лукас Васкес и Марсело.

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