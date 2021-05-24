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    Рамос и еще как минимум два игрока покинут «Реал»

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    Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, скорее всего, покинет команду этим летом, сообщает Marca.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    35-летний защитник так и не договорился с клубом о новом контракте, несмотря на то, что переговоры велись практически весь сезон.

    Кроме того, «Реал» расстанется с Иско, Марсело, Лукасом Васкесом и Рафаэлем Вараном.

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    Напомним, что «Реал» остался в этом сезоне без трофеев. В последнем туре испанской Примеры команда выиграла у «Вильярреала» 2:1, но все равно не смогла обогнать «Атлетико».

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