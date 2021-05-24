Рамос и еще как минимум два игрока покинут «Реал»

Серхио Рамос Фото: globallookpress.com
35-летний защитник так и не договорился с клубом о новом контракте, несмотря на то, что переговоры велись практически весь сезон.
Кроме того, «Реал» расстанется с Иско, Марсело, Лукасом Васкесом и Рафаэлем Вараном.
Ранее Зинедин Зидан подтвердил, что может покинуть пост главного тренера «Реала».
Напомним, что «Реал» остался в этом сезоне без трофеев. В последнем туре испанской Примеры команда выиграла у «Вильярреала» 2:1, но все равно не смогла обогнать «Атлетико».