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    Сульшер: «Вильярреал» не давал нам играть

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:1, 10:11 в серии пенальти) в финале Лиги Европы.

    Оле-Гуннар Сульшер
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    Оле-Гуннар Сульшер

    «В раздевалке тихо. Все разочарованы. Это футбол — иногда все решает один удар. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно попробовать это чувство на вкус и сделать так, чтобы больше никогда такого не переживать.

    Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, что мы начали неплохо, но соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после "стандарта".

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    • Они не давали нам играть, закрывали зоны, хорошо защищались. Мы не создавали достаточно серьезных моментов. Сейчас не время указывать на то, что я бы сделал иначе. Но когда остаешься без трофея, значит ты не все сделал правильно.

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    • Мы подходим все ближе и ближе, становимся все лучше и лучше. Мы были всего в одном шаге от трофея. Единственный способ добиться желаемого — это становиться лучше», — приводит слова норвежского специалиста официальный сайт УЕФА.

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