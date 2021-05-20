Газзаев призвал «Аланию» и «Оренбург» оспаривать решение о недопуске в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКАподелился мнением о том, что «Оренбург» и «Алания» не получили лицензий для выступления в РПЛ.

«Моя позиция по данному вопросу однозначная и никак не связана с тем, что я переживаю за "Аланию". Независимо от того, чьи интересы затронуты, мы увидели нарушение всех правил и неприемлемое, на мой взгляд, решение.

"Оренбург" и "Алания" по спортивному принципу добились соответственно выхода в РПЛ и попадания в стыковые игры. Но регламент чемпионата нарушен за сутки до его завершения! Стыки вовсе отменены.

Почему не объявили об изменениях в правилах в начале сезона или хотя бы в середине, во время зимней паузы? Почему раньше в виде исключения разрешали играть на чужом стадионе "Тамбову", который потом спасали всем миром? Чем "Алания" и "Оренбург" хуже? "Нижний Новгород" занял третье место и вышел в РПЛ без стыков — получается, незаконно.

Считаю, что "Оренбург" и "Алания" должны бороться за свои права. Честным и правильным решением стало бы, считаю, соблюдение спортивных принципов и постановка клубам конкретных сроков по ремонту или возведению новых арен.

В чемпионате Испании есть команды, у которых вместимость стадионов меньше 10 000 зрителей. У них разве лига хуже нашей? Но там можно, а у нас — нельзя. И самое страшное, что правила меняются даже не по ходу игры, а буквально за минуту до ее окончания», — сказал Газзаев «Спорт-Экспрессу».