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    Газзаев призвал «Аланию» и «Оренбург» оспаривать решение о недопуске в РПЛ

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о том, что «Оренбург» и «Алания» не получили лицензий для выступления в РПЛ.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Моя позиция по данному вопросу однозначная и никак не связана с тем, что я переживаю за "Аланию". Независимо от того, чьи интересы затронуты, мы увидели нарушение всех правил и неприемлемое, на мой взгляд, решение.

    "Оренбург" и "Алания" по спортивному принципу добились соответственно выхода в РПЛ и попадания в стыковые игры. Но регламент чемпионата нарушен за сутки до его завершения! Стыки вовсе отменены.

    Почему не объявили об изменениях в правилах в начале сезона или хотя бы в середине, во время зимней паузы? Почему раньше в виде исключения разрешали играть на чужом стадионе "Тамбову", который потом спасали всем миром? Чем "Алания" и "Оренбург" хуже? "Нижний Новгород" занял третье место и вышел в РПЛ без стыков — получается, незаконно.

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    • Считаю, что "Оренбург" и "Алания" должны бороться за свои права. Честным и правильным решением стало бы, считаю, соблюдение спортивных принципов и постановка клубам конкретных сроков по ремонту или возведению новых арен.

    В чемпионате Испании есть команды, у которых вместимость стадионов меньше 10 000 зрителей. У них разве лига хуже нашей? Но там можно, а у нас — нельзя. И самое страшное, что правила меняются даже не по ходу игры, а буквально за минуту до ее окончания», — сказал Газзаев «Спорт-Экспрессу».

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