«Оренбург» обратится в CAS из-за решения РФС не выдавать лицензию

Футболисты «Оренбурга» Фото: globallookpress.com
Об этом рассказал президент клуба Василий Еремякин.
«Мы готовы обратиться в CAS, сейчас вопрос стоит об адвокатах, с кем мы пойдем — с российскими или швейцарскими адвокатами. Я уже разговаривал с одной швейцарской фирмой. Окончательное решение примем чуть позже.
Мы серьезно занимаемся этим вопросом и абсолютно не блефуем. Мы не шулеры и не наперсточники. Также мы дополнительно будем обжаловать в РФС недопуск команды», — приводит слова Еремякина «Р-Спорт».
«Оренбург», занявший второе место в ФНЛ, не получил лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон из-за недостаточной вместимости домашней арены и ряда других обстоятельств.