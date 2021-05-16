«Оренбург» обратится в CAS из-за решения РФС не выдавать лицензию

намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи с отказом РФС выдать клубу лицензию для выступления в российской Премьер-лиге.

Об этом рассказал президент клуба Василий Еремякин.

«Мы готовы обратиться в CAS, сейчас вопрос стоит об адвокатах, с кем мы пойдем — с российскими или швейцарскими адвокатами. Я уже разговаривал с одной швейцарской фирмой. Окончательное решение примем чуть позже.

Мы серьезно занимаемся этим вопросом и абсолютно не блефуем. Мы не шулеры и не наперсточники. Также мы дополнительно будем обжаловать в РФС недопуск команды», — приводит слова Еремякина «Р-Спорт».

«Оренбург», занявший второе место в ФНЛ, не получил лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон из-за недостаточной вместимости домашней арены и ряда других обстоятельств.