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    Лахиялов: В матче «Уфа» — «Арсенал» не было спортивного принципа

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    Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал, что думает об отмене стыковых матчей в РПЛ и скандальной игре «Уфа» — «Арсенал».

    Шамиль Лахиялов
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    Шамиль Лахиялов

    «Я понимаю возмущение "Ротора", "Оренбурга", "Алании", а также их болельщиков. Считаю, что в матче "Уфа" — "Арсенал" не было спортивного принципа. Думаю, если бы они играли одновременно с "Ротором", то накал встречи был бы совсем другой, и не случилось бы глупого удаления и автогола.

    РФС и РПЛ приняли очень неоднозначное решение, отменив стыковые матчи. Менять, по сути дела, регламент по ходу чемпионата — это ни в какие рамки не лезет. Стыки всё равно надо было провести. И раз уж не допустили "Аланию", в них должна была сыграть команда, финишировавшая в таблице ФНЛ следующей.

    Невыдача лицензии "Оренбургу"? Здесь, наверное, вместо спортивного принципа на первый план вышла имиджевая составляющая, поскольку "Нижний Новгород" более привлекателен для РПЛ. У него современный большой стадион, который должен иметь немалую посещаемость, и команда это для Премьер-лиги новая. А "Оренбург", справедливо заслуживший право сыграть в РПЛ, оказался не у дел», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

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