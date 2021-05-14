Шварц: Захарян заслужил вызов в первую сборную России

Сандро Шварц Фото: globallookpress.com
«Захарян заслужил вызов в сборную. Это результат его работы. Он полностью выкладывается на тренировках, трудолюбивый футболист.
Со своей стороны я рад, что он в таком юном возрасте получил вызов в сборную.
Что касается финального состава на Евро, то здесь уже будет смотреть тренерский штаб национальной команды», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».
На данный момент в списке сборной России значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков. Также в резервный список вошли еще 7 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.