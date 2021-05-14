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    Шварц: Захарян заслужил вызов в первую сборную России

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о вызове 17-летнего полузащитника Арсена Захаряна в первую сборную России для подготовки к Евро-2020.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Захарян заслужил вызов в сборную. Это результат его работы. Он полностью выкладывается на тренировках, трудолюбивый футболист.

    Со своей стороны я рад, что он в таком юном возрасте получил вызов в сборную.

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    • Что касается финального состава на Евро, то здесь уже будет смотреть тренерский штаб национальной команды», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

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    • На данный момент в списке сборной России значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков. Также в резервный список вошли еще 7 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

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