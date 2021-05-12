Евсеев о Захаряне: По мастерству у нас таких игроков давно не было

Бывший главный тренер «Уфы»поделился мнением о вызове полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в первую сборную России для подготовки к Евро-2020.

«Включение Захаряна в заявку связано с тем, что по мастерству у нас таких игроков давно не было. Он ворвался в наш чемпионат, зарекомендовал себя. И не важно, 18 ему лет или 35.

Скептически тренер относится не к молодым футболистам как таковым, а к тому, что они не соотносятся с требованиями национальной сборной. На сегодняшний день значит, что Захарян соответствует.

Заболотный последнее время играл в сборной, Смолов — не вызывался. Заболотный провел весь сезон. У Смолова были травмы» — приводит слова Евсеева «РБК-Спорт».