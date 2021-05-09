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    Источник: «Спартак» летом расстанется с Ташаевым и Мирзовым

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    Московский «Спартак» не рассчитывает на полузащитников Резиуана Мирзова и Александра Ташаева и планирует расстаться с игроками летом, сообщает «Чемпионат».

    Резиуан Мирзов
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    Резиуан Мирзов

    «В клубе не видят будущего у этих игроков вне зависимости от фигуры нового тренера», — сказал изданию один из источников, знакомых с ситуацией.

    Второй источник сообщил, что Мирзова клуб планирует продать, тогда как Ташаев и «Спартак» в ближайшее время могут начать переговоры о расторжении контракта.

    «В ближайшее время продолжится работа по оптимизации численности футболистов во всех командах "Спартака".

    Что касается игроков, находящихся в аренде, то все решения будут приниматься по согласованию с главным тренером основной команды. Финальных решений ни по кому из них пока нет», — отметил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

    В нынешнем сезоне Мирзов играет в аренде в «Химках», на его счету 6 мячей в 19 матчах. Ташаев сыграл в 15 матчах за «Спартак-2» в ФНЛ, но результативными действиями не отметился.

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