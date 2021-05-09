Источник: «Спартак» летом расстанется с Ташаевым и Мирзовым

Московскийне рассчитывает на полузащитникови планирует расстаться с игроками летом, сообщает «Чемпионат»

«В клубе не видят будущего у этих игроков вне зависимости от фигуры нового тренера», — сказал изданию один из источников, знакомых с ситуацией.

Второй источник сообщил, что Мирзова клуб планирует продать, тогда как Ташаев и «Спартак» в ближайшее время могут начать переговоры о расторжении контракта.

«В ближайшее время продолжится работа по оптимизации численности футболистов во всех командах "Спартака".

Что касается игроков, находящихся в аренде, то все решения будут приниматься по согласованию с главным тренером основной команды. Финальных решений ни по кому из них пока нет», — отметил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

В нынешнем сезоне Мирзов играет в аренде в «Химках», на его счету 6 мячей в 19 матчах. Ташаев сыграл в 15 матчах за «Спартак-2» в ФНЛ, но результативными действиями не отметился.