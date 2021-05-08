Рахимов: Это лучший матч Олича в ЦСКА

Рашид Рахимов Фото: globallookpress.com
«Это лучший матч Олича в ЦСКА: мобильная игра, постоянное движение. Это важная победа как для самого ЦСКА, так и для Олича.
Оценивать его сейчас неправильно, он пришел в разгаре сезона, когда завершающая фаза и нужно всегда выигрывать.
По нему нужно судить в следующем сезоне, когда будут сборы, усиление команды и когда он поставит свою игру. Вот тогда нужно будет говорить о нём», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
После матча ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» располагается на 11-й строчке, имея в активе 38 очков.