Матч «МЮ» с «Ливерпулем» перенесен из-за протестов фанатов

Матч 34-го тура чемпионата Англиине состоится из-за соображений безопасности.

Встреча должна была начаться в воскресенье, 2 мая, в 18:30 по московскому времени.

Однако фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд», где должен был пройти матч. Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Сперва АПЛ приняла решение отложить встречу на неопределенное время с целью оценить развитие ситуации и в итоге перенесла на другой день.

«После обсуждений между полицией, лигой, руководством стадиона и клубами матч с "Ливерпулем" отложен из-за соображений безопасности в связи с протестами.

Дата переноса будет обсуждена с премьер-лигой. Наши фанаты страстно относятся к клубу. Мы полностью признаем их право свободно выражать свое мнение и устраивать мирные протесты.

Однако мы сожалеем по поводу срыва матча и действий, которые угрожают другим болельщиками, сотрудникам и полиции.

Мы благодарим полицию за поддержку и будем помогать ей во всех возможных расследованиях», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».