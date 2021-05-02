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    Матч «МЮ» с «Ливерпулем» перенесен из-за протестов фанатов

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    Матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» не состоится из-за соображений безопасности.

    Фанаты «МЮ»
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    Фанаты «МЮ»

    Встреча должна была начаться в воскресенье, 2 мая, в 18:30 по московскому времени.

    Однако фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд», где должен был пройти матч. Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

    Сперва АПЛ приняла решение отложить встречу на неопределенное время с целью оценить развитие ситуации и в итоге перенесла на другой день.

    «После обсуждений между полицией, лигой, руководством стадиона и клубами матч с "Ливерпулем" отложен из-за соображений безопасности в связи с протестами.

    Дата переноса будет обсуждена с премьер-лигой. Наши фанаты страстно относятся к клубу. Мы полностью признаем их право свободно выражать свое мнение и устраивать мирные протесты.

    Однако мы сожалеем по поводу срыва матча и действий, которые угрожают другим болельщиками, сотрудникам и полиции.

    Мы благодарим полицию за поддержку и будем помогать ей во всех возможных расследованиях», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

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