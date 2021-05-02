«Акрон» — «Крылья Советов»: счет матча 1:2, обзор голов

одержали победу надв выездном матче 40-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла в Жигулевске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 60-й минуте Артем Делькин вывел хозяев вперед. Самарцы сравняли счет через восемь минут, когда навес Рикарду Алвеша замкнул Иван Сергеев.

А в компенсированное время Иван Ломаев далеко ввел мяч в игру, Егор Голенков прокинул сферу вперед, и Сергеев в касание отправил ее в сетку ворот.

Эта победа обеспечила «Крыльям Советов» выход в Премьер-лигу. Чтобы гарантировать себе первую строчку в турнирной таблице самарцам нужно набрать два очка в оставшихся трех матчах.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Крылья Советов 1:2 Голы: 1:0 Артём Делькин (60'), 1:1 Иван Сергеев (68'), 1:2 Иван Сергеев (90') Акрон: Никита Гойло, Дмитрий Литвин, Dmitri Yatchenko, Никита Чичерин, German Ferreyra, Максим Жестоков, Булат Садыков, Антон Килин (Vsevolod Nihaev, 58'), Иван Чудин, Gocha Gogrichiani (Karim Giraev, 58'), Артём Делькин (Maksim Mayrovich, 80') Крылья Советов: Иван Ломаев, Владимир Полуяхтов (Денис Якуба, 60'), Никита Чернов, Мехди Зеффан, Сергей Божин, Юрий Горшков, Роман Ежов, Рикарду Алвеш, Владислав Сарвели (Егор Голенков, 62'), Иван Сергеев (Александр Солдатенков, 90'), Дмитрий Кабутов Предупреждения: Юрий Горшков (39'), German Ferreyra (86'), Иван Чудин (86'), (90')

В турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» занимают первое место (92 очка), а «Акрон» — 17-е (41 очко).

Другие результаты:

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Брянск — 1:0

«Енисей» — «Чертаново» — 1:1

«Оренбург» — «Томь» — 2:0