«Барселона» — «Хетафе»: счет матча 5:2, обзор голов

В матче 31-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси, по разу отличились Рональд Араухо и Антуан Гризманн.

Еще один мяч стал автоголом в исполнении Софиана Чаклы.

За гостей отличился Энес Унал, а их первый мяч был записал на имя защитника хозяев поля Клемана Лангле.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Хетафе 5:2 Голы: 1:0 Лионель Месси (8'), 1:1 Клеман Лангле (автогол) (12'), 2:1 Софьян Шакла (автогол) (28'), 3:1 Лионель Месси (33'), 3:2 Энес Унал (пенальти) (69'), 4:2 Рональд Араухо (87'), 5:2 Антуан Гризманн (пенальти) (90') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Рональд Араухо, 46'), Клеман Лангле (Илаш Мориба, 46'), Оскар Мингуэза (Самуэль Юмтити, 75'), Серхио Бускетс, Педри, Жорди Альба, Серхи Роберто (Франсиску Тринкан, 64'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Лионель Месси Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Марк Кукурелья (Amankwaa Akurugu, 46'), Софьян Шакла, Дамиан Суарес, Чема (Josete Miranda, 76'), Карлос Аленья (Sabit Abdulai, 46'), Неманья Максимович (Мауро Арамбарри, 46'), Такэфуса Кубо, Анхель Родригес (Энес Унал, 63'), Juan Iglesias Предупреждения: Клеман Лангле (6'), Рональд Араухо (68')

«Барселона» находится на третьем месте в таблице Примеры, отставая на 5 очков от лидирующего «Реала». Однако у каталонцев есть игра в запасе. «Хетафе» занимает 15-ю строчку.