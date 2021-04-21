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    Официально: Суперлига объявила о приостановке турнира

    Футбол Европейская Суперлига
    Представители Европейской Суперлиги выступили с официальным заявлением, в котором сообщили о приостановке проекта.

    Логотип Суперлиги
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    «Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус европейского футбола должен измениться. Мы предлагаем новый европейский турнир, потому что существующая система не работает.

    Наше предложение направлено на то, чтобы спорт развивался, создавая ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолеть финансовые трудности, с которыми столкнулось все футбольное сообщество в результате пандемии. Это также обеспечит увеличенные солидарные выплаты всем заинтересованным сторонам футбола.

    Несмотря на выход из проекта английских клубов, вынужденных принять такие решения из-за оказываемого на них давления, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейским законам и правилам, что было доказано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц.

    Учитывая текущие обстоятельства, мы должны пересмотреть шаги по изменению формата проекта, постоянно помня о наших целях — предложить болельщикам наилучшие впечатления, одновременно увеличивая солидарные выплаты для всего футбольного сообщества», — приводит заявление Суперлиги журналист Роб Харрис в Twitter.

  • Источник: Проект Суперлиги приостановлен
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    • Напомним, первоначально участие в Суперлиге подтвердили 12 клубов, однако за последние часы турнир покинули «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

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