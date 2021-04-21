ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА сравнял счет в противостоянии с «Авангардом»«Авангард» попал под машину. ЦСКА идеально провел второй матч в финале Кубка Гагарина
  • 15:25
    • «Ювентус» сделал заявление по Суперлиге
  • 11:56
    • «Зенит» не собирается покупать Умтити
  • 11:45
    • Вилков: Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Это просто травля, невыносимо!
  • 11:19
    • Аньелли опроверг информацию о своем уходе из «Ювентуса»
  • 11:01
    • СМИ: Мбаппе начал поиск дома в Мадриде
    Все новости спорта

    «Милан» выходит из Суперлиги

    Футбол Европейская Суперлига Серия A Футбол Италии Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Руководство «Милана» приняло решение не участвовать в Суперлиге. Официальное обращение опубликовала пресс-служба «Россонери».

    Стефано Пиоли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефано Пиоли

    «Мы приняли приглашение участвовать в Суперлиге с намерением создать лучший европейский турнир для болельщиков по всему миру, а также из интересов нашего клуба и фанатов. Перемены никогда не происходят легко, но для прогресса необходимо развитие. В последние десятилетия европейские футбольные структуры эволюционировали и менялись.

    Однако болельщики по всему миру выразили свою позицию по поводу Суперлиги, и "Милан" обязан прислушиваться к мнению тех, кто любит этот прекрасный вид спорта. Мы продолжим усердно работать, чтобы создать стабильную футбольную систему», — говорится в заявлении.

    Ранее о выходе из турнира сообщили «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», «Интер», «Атлетико» недавно «Ювентус». Остаются пока что «Барселона» и «Реал».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьет ли Николич команду Олича из Кубка России?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • В финал проследует «Ахмат»!
  • «Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сократит ли «Милан» отставание от «Интера»?
  • «Милан» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.74
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ванкувер — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Касымпаша — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры