«Милан» выходит из Суперлиги

Руководствоприняло решение не участвовать в Суперлиге. Официальное обращение опубликовала пресс-служба «Россонери».

«Мы приняли приглашение участвовать в Суперлиге с намерением создать лучший европейский турнир для болельщиков по всему миру, а также из интересов нашего клуба и фанатов. Перемены никогда не происходят легко, но для прогресса необходимо развитие. В последние десятилетия европейские футбольные структуры эволюционировали и менялись.

Однако болельщики по всему миру выразили свою позицию по поводу Суперлиги, и "Милан" обязан прислушиваться к мнению тех, кто любит этот прекрасный вид спорта. Мы продолжим усердно работать, чтобы создать стабильную футбольную систему», — говорится в заявлении.

Ранее о выходе из турнира сообщили «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», «Интер», «Атлетико» недавно «Ювентус». Остаются пока что «Барселона» и «Реал».