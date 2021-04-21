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    Газизов — о выплатах «Спартака»: Скоро эта тема сама взорвется

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой, к нему могут быть расширены исковые требования после увольнения из «Спартака».

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Я понимаю, для чего эти попытки делаются. Не хочу трогать эту тему. Она взорвется скоро сама. Сами все увидите», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

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  • 19/04/2021

    • По информации «РИА Новости», совет директоров компании «Капитальные активы», акционера АО «Футбольный клуб "Спартак-Москва", может расширить требования к бывшему генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову.

    В марте "Капитальные активы", которым принадлежит 22 % акций клуба, подали иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительными решение совета директоров АО "Футбольный клуб 'Спартак-Москва' в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.

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