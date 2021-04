«МЮ», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили о выходе из Суперлиги

Английские клубыобъявили об отказе от участия в Суперлиге Европы.

«Мы услышали ваши голоса и голоса широкой футбольной общественности и приняли решение отказаться от участия в Суперлиге. Мы совершили ошибку и приносим извинения за нее», — сказано в заявлении «Арсенала».

«ФК "Ливерпуль" подтверждает, что прекращает участие в планах по созданию Суперлиги», — говорится в заявлении мерсисайдцев.

«Мы не будем принимать участия в Суперлиге Европы», — говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

«Подтверждаем, что официально начали процедуру выхода из группы, разрабатывающей предложения для Суперлиги Европы», — написано в заявлении «Тоттенхэма».

Ранее о намерении выйти из Суперлиги заявил «Манчестер Сити». Также СМИ сообщили, что «Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги.

С уходом английских клубов, в Суперлиге останутся «Милан», «Интер», «Ювентус», «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.