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    «МЮ», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили о выходе из Суперлиги

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    Английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» объявили об отказе от участия в Суперлиге Европы.

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    «Мы услышали ваши голоса и голоса широкой футбольной общественности и приняли решение отказаться от участия в Суперлиге. Мы совершили ошибку и приносим извинения за нее», — сказано в заявлении «Арсенала».

    «ФК "Ливерпуль" подтверждает, что прекращает участие в планах по созданию Суперлиги», — говорится в заявлении мерсисайдцев.

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    • «Мы не будем принимать участия в Суперлиге Европы», — говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

    «Подтверждаем, что официально начали процедуру выхода из группы, разрабатывающей предложения для Суперлиги Европы», — написано в заявлении «Тоттенхэма».

    Ранее о намерении выйти из Суперлиги заявил «Манчестер Сити». Также СМИ сообщили, что «Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги.

    С уходом английских клубов, в Суперлиге останутся «Милан», «Интер», «Ювентус», «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

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