Чеферин участникам Суперлиги: Джентльмены, вы совершили огромную ошибку

Глава УЕФАпризвал участников европейской Суперлиги не делать ошибок и не «убивать красивую игру».

«Сегодняшние топ-клубы необязательно были таковыми в прошлом. И нет никаких гарантий, что они будут топ-клубами в будущем. Футбол динамичен и непредсказуем. Это то, что делает его такой прекрасной игрой.

Те клубы, которые думают, что сейчас они большие и неприкосновенные, должны помнить, с чего они начинали. И они должны понимать: то, что сегодня они являются европейскими грандами, это отчасти и благодаря УЕФА.

УЕФА уже объявил о реформах, благодаря которым мы строим футбол будущего. А в это время несколько эгоистичных людей пытаются убить нашу красивую игру.

Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые назовут это жадностью, другие — презрением или высокомерием. Но еще есть время изменить свое мнение. Ошибки делают все. Опомнитесь!

Турнирам УЕФА нужны такие клубы, как "Аталанта", "Селтик", "Рейнджерс", загребское "Динамо", "Галатасарай"… У каждого должен быть шанс. Мы должны сохранять мечту живой», — цитирует Чеферина УЕФА.