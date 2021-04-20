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    Чеферин участникам Суперлиги: Джентльмены, вы совершили огромную ошибку

    Футбол УЕФА Европейская Суперлига
    Глава УЕФА Александер Чеферин призвал участников европейской Суперлиги не делать ошибок и не «убивать красивую игру».

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    «Сегодняшние топ-клубы необязательно были таковыми в прошлом. И нет никаких гарантий, что они будут топ-клубами в будущем. Футбол динамичен и непредсказуем. Это то, что делает его такой прекрасной игрой.

    Те клубы, которые думают, что сейчас они большие и неприкосновенные, должны помнить, с чего они начинали. И они должны понимать: то, что сегодня они являются европейскими грандами, это отчасти и благодаря УЕФА.

    УЕФА уже объявил о реформах, благодаря которым мы строим футбол будущего. А в это время несколько эгоистичных людей пытаются убить нашу красивую игру.

    Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые назовут это жадностью, другие — презрением или высокомерием. Но еще есть время изменить свое мнение. Ошибки делают все. Опомнитесь!

    Турнирам УЕФА нужны такие клубы, как "Аталанта", "Селтик", "Рейнджерс", загребское "Динамо", "Галатасарай"… У каждого должен быть шанс. Мы должны сохранять мечту живой», — цитирует Чеферина УЕФА.

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