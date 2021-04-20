«Краснодар» назначил Василия Березуцкого тренером команды

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о назначениина должность тренера команды.

Ранее ЦСКА сообщил об уходе Березуцкого из тренерского штаба команды. 38-летний специалист сообщил, что к нему обратился бывший тренер «красно-синих» Виктор Гончаренко с просьбой помочь ему на новом месте работы.

Березуцкий является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны в составе армейского клуба. По ходу сезона 2020/21 он в качестве тренера помогал в ЦСКА Гончаренко.

«Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 26 турах.