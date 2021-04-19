В «Реале» объяснили свое решение выступать в Суперлиге

Мадридский «Реал» выступил с заявлением, в котором раскрыл причину вступления в Суперлигу.

«Пандемия коронавируса показала, что для повышения ценности и поддержки футбольной пирамиды в целом необходимо стратегическое видение и коммерческий подход.

В течение последних месяцев велись интенсивные консультации с руководящими органами по будущему формату европейских соревнований.

Клубы-учредители считают, что предлагаемые регуляторами методы не решают фундаментальных вопросов, которые заключаются как в необходимости предлагать матчи уровнем выше, так и в получении дополнительных финансовых ресурсов для всего мира футбола», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.