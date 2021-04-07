Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборнаяподнялась с 39-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола, сообщает официальный сайт ФИФА.

В марте россияне обыграли команды Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также уступили сборной Словакии (1:2).

В первой пятерке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии, далее идут команды Франции, Бразилии, Англии и Португалии.

Рейтинг ФИФА от 7 апреля:

1 (1). Бельгия — 1783,38 очка,

2 (2). Франция — 1757,3,

3 (3). Бразилия — 1742,65,

4 (4). Англия — 1686,78,

5 (5). Португалия — 1666,12,

6 (6). Испания — 1648,13,

7 (10). Италия — 1642,06,

8 (7). Аргентина — 1641,95,

9 (8). Уругвай — 1639,08,

10 (12). Дания — 1631,55,

11 (9). Мексика — 1629,56...

38 (39). Россия — 1462,65...

54 (55). Финляндия — 1410,82.