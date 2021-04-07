Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
В марте россияне обыграли команды Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также уступили сборной Словакии (1:2).
В первой пятерке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии, далее идут команды Франции, Бразилии, Англии и Португалии.
Рейтинг ФИФА от 7 апреля:
1 (1). Бельгия — 1783,38 очка,
2 (2). Франция — 1757,3,
3 (3). Бразилия — 1742,65,
4 (4). Англия — 1686,78,
5 (5). Португалия — 1666,12,
6 (6). Испания — 1648,13,
7 (10). Италия — 1642,06,
8 (7). Аргентина — 1641,95,
9 (8). Уругвай — 1639,08,
10 (12). Дания — 1631,55,
11 (9). Мексика — 1629,56...
38 (39). Россия — 1462,65...
54 (55). Финляндия — 1410,82.