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    Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

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    Сборная России поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола, сообщает официальный сайт ФИФА.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В марте россияне обыграли команды Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также уступили сборной Словакии (1:2).

    В первой пятерке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии, далее идут команды Франции, Бразилии, Англии и Португалии.

    Рейтинг ФИФА от 7 апреля:

    1 (1). Бельгия — 1783,38 очка,
    2 (2). Франция — 1757,3,
    3 (3). Бразилия — 1742,65,
    4 (4). Англия — 1686,78,
    5 (5). Португалия — 1666,12,
    6 (6). Испания — 1648,13,
    7 (10). Италия — 1642,06,
    8 (7). Аргентина — 1641,95,
    9 (8). Уругвай — 1639,08,
    10 (12). Дания — 1631,55,
    11 (9). Мексика — 1629,56...
    38 (39). Россия — 1462,65...
    54 (55). Финляндия — 1410,82.

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