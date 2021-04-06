Куман: «Барселона» была далека от своего уровня в матче с «Вальядолидом»

Главный тренервысказался о победе над(1:0) в матче испанской Примеры.

«Нам не хватало моментов в первом тайме. В нашей игре. Мы не очень хорошо прессинговали, и команда с самого начала казалась немного вялой, усталой, мы не контролировали игру. Поэтому мы изменили схему и стали лучше во втором тайме.

Матч был сложным, команда была далека от своего уровня. "Вальядолид" проделал хорошую оборонительную работу. Мы заслужили победу, потому что мы должны знать, как надо помучиться. Команда доказала, что она способна побеждать.

Нам немного повезло в конце матча. Я был довольно спокоен, больше волновался в первом тайме, потому что видел команду совсем другой по сравнению с последними матчами. Во втором тайме я увидел улучшения, моменты. Команда показала, что может побеждать и при плохой игре.

В жизни бывают моменты, когда тебе везет, бывает, когда не везет. Я тренер "Барселоны" — мне уже повезло. Нужно выделить характер команды, которая билась за три очка», — сказал Куман Marca.

«Барса» набрала 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. 63 очка у идущего третьим «Реала». Лидирует «Атлетико» — 66 очков.