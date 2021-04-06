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    Черчесов — о невызове Гилерме: Когда неудачи идут от игры к игре, возникает вопрос

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в национальную команду в последнее время не вызывается вратарь «Локомотива» Гильерме.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Шунин был первым номером сборной и не дал нам повода сомневаться.

    Гильерме? Он был первым номером, играл. Любой футболист может неудачно сыграть. И-за одного неудачного момента нельзя его вычеркивать.

    Но когда это идет от игры к игре, значит возникает вопрос. Поэтому на последнем сборе мы дали ему отдохнуть.

    Клуб в порядке, а он должен доказывать свою состоятельность. Мы же смотрим игры.

    Когда команда выигрывает или проигрывает, это не вина вратаря. Надо смотреть в комплексе», — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

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