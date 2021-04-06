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    Агент Баринова рассказал об интересе европейских клубов к игроку

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    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал об интересе европейских клубов к игроку.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Европейские команды действительно проявляли интерес к Диме. В основном интересовались из Германии, а также из Англии еще с юношеских сборных и из Франции.

    Естественно желание поиграть там, и амбиции у Димы есть, что логично. Уровень, конечно же, там объективно выше нашего чемпионата.

    Сейчас, после травмы, говорить об этом еще рановато, он с "Ротором" за долгое время впервые вышел в старте. Поэтому мысли сейчас о том, чтобы родной "Локомотив" оказался как можно выше в таблице, плюс попасть и отыграть на высоком уровне на ЧЕ.

    Он очень много работает и все делает для этого», — приводит слова Банатина «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Баринов провел 9 матчей в РПЛ, забив один гол.

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