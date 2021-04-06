Агент Баринова рассказал об интересе европейских клубов к игроку

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива», рассказал об интересе европейских клубов к игроку.

«Европейские команды действительно проявляли интерес к Диме. В основном интересовались из Германии, а также из Англии еще с юношеских сборных и из Франции.

Естественно желание поиграть там, и амбиции у Димы есть, что логично. Уровень, конечно же, там объективно выше нашего чемпионата.

Сейчас, после травмы, говорить об этом еще рановато, он с "Ротором" за долгое время впервые вышел в старте. Поэтому мысли сейчас о том, чтобы родной "Локомотив" оказался как можно выше в таблице, плюс попасть и отыграть на высоком уровне на ЧЕ.

Он очень много работает и все делает для этого», — приводит слова Банатина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Баринов провел 9 матчей в РПЛ, забив один гол.