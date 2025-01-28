28 января в доигровке матча 17-го тура чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Хераклес» и «Гронинген». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хераклес» — «Гронинген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хераклес»

Турнирное положение: «Хераклес» после 19-ти туров чемпионата Нидерландов занимает 15-е место с отрывом в пять очков от зоны плей-офф за выживание и девять баллов от зоны вылета.

«Хераклес» и «Гронинген» доигрывают данный поединок при счете 1:1 после того, как он был прерван на 80-й минуте из-за массовой драки фанатов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на своем поле сыграл вничью с «Утрехтом» (1:1).

Ранее в 19-м туре нидерландского первенства коллектив в чужих стенах уже одержал победу над «Алмере Сити» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хераклес» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть в целом слабые результаты соперника в последнее время.

Лука Куленович — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Эредивизии с семью голами.

«Гронинген»

Турнирное положение: «Гронинген» после 19-ти туров чемпионата Нидерландов также находится в нижней половине турнирной таблицы.

«Гронинген» набрал 20 очков и занимает 14-ю позицию, на пять баллов отставая от зоны плей-офф за выход в Лигу конференций (5-8-е места), а также шесть очков опережая зону плей-офф за выживание (16-я строчка).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле минимально обыграл «Херенвен» (1:0).

Перед этим в 19-м туре нидерландского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах остался без очков, проиграв «Гоу Эхед Иглз» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были официальными, а один товарищеским, «Гронинген» выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле против набравшего хороший ход соперника.

Йорг Схрёдерс и Бриньоульфюр Виллюмссон — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Хераклеса» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Гронинген» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Гронингена» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хераклес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.15, победа «Гронингена» — в 2.91.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.36 и 1.80.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован оба такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь больше вероятность того, что за 10 минут с лишним никто не забьет, и счет продержится до финального свистка.

Ставка: ничья за 3.15.