ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» рискует остаться без плей-оффЛига чемпионов. «Ман Сити» может вылететь, а «Реал» попасть в топ-8? «Северсталь» разгромила «Куньлунь»«Северсталь» — вторая на Западе, «Автомобилист» — главный преследователь «Трактора» Лионель МессиХусанов, Месси, Эвра и еще 11 самых провальных дебютов в истории футбола
  • 00:54
    • «Барселона» на своем поле уничтожила «Валенсию»
  • 00:43
    • «Лацио» уступил на своем поле «Фиорентине»
  • 00:41
    • «Ницца» уверенно победила «Марсель»
  • 23:56
    • «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Фулхэм»
    Все новости спорта

    Кто победит за 10 с лишним минут?

    «Хераклес» — «Гронинген». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Эредивизия, 17 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Хераклес» — «Гронинген»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Куленович
    28 января в доигровке матча 17-го тура чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Хераклес» и «Гронинген». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хераклес» — «Гронинген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 28 Января 2025 года

    Хераклес

  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Хераклес 12:00 Гронинген

    Гронинген

  • Гронинген
    •

    «Хераклес»

    Турнирное положение: «Хераклес» после 19-ти туров чемпионата Нидерландов занимает 15-е место с отрывом в пять очков от зоны плей-офф за выживание и девять баллов от зоны вылета.

    «Хераклес» и «Гронинген» доигрывают данный поединок при счете 1:1 после того, как он был прерван на 80-й минуте из-за массовой драки фанатов.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на своем поле сыграл вничью с «Утрехтом» (1:1).

    Ранее в 19-м туре нидерландского первенства коллектив в чужих стенах уже одержал победу над «Алмере Сити» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хераклес» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть в целом слабые результаты соперника в последнее время.

    Лука Куленович — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Эредивизии с семью голами.

    «Гронинген»

    Турнирное положение: «Гронинген» после 19-ти туров чемпионата Нидерландов также находится в нижней половине турнирной таблицы.

    «Гронинген» набрал 20 очков и занимает 14-ю позицию, на пять баллов отставая от зоны плей-офф за выход в Лигу конференций (5-8-е места), а также шесть очков опережая зону плей-офф за выживание (16-я строчка).

  • Джан, Хуммельс и еще 3 забытых воспитанника «Баварии», которые засияли в других клубах
  • Мюнхенский клуб выпустил множество игроков мирового класса, но не все они достигли успеха в «Баварии»
  • 25/01/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле минимально обыграл «Херенвен» (1:0).

    Перед этим в 19-м туре нидерландского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах остался без очков, проиграв «Гоу Эхед Иглз» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были официальными, а один товарищеским, «Гронинген» выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле против набравшего хороший ход соперника.

    Йорг Схрёдерс и Бриньоульфюр Виллюмссон — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Хераклеса» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Гронинген» проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Гронингена» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хераклес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.15, победа «Гронингена» — в 2.91.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.36 и 1.80.

    Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован оба такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь больше вероятность того, что за 10 минут с лишним никто не забьет, и счет продержится до финального свистка.

    Ставка: ничья за 3.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Калинская — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Узбекистан — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Автомобилист — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:05
    •  2.44
  • Прогноз на матч Зенит — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бу Юньчаокэтэ — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Кадисия — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Касымпаша — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вавринка — Казо
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Венеция — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хераклес» — «Гронинген»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 28.01.2025. Прогнозы на футбол. Кто победит за 10 с лишним минут?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры