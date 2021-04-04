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    СМИ: Неймар снова хочет вернуться в «Барселону»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар приостановил переговоры с клубом о продлении контракта.

    Неймар
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    Неймар

    Бразилец снова рассматривает вариант с возвращением в «Барселону», утверждает каталонское издание Ara.

    Неймар ранее неоднократно заявлял, что хотел бы играть вместе с Лионелем Месси. В конце прошлого года сообщалось, что аргентинец может покинуть «Барселону», а одним из главных претендентов на него называли «ПСЖ». Но после победы Жоана Лапорты на выборах президента «Барселоны» Месси, по всей видимости, решил остаться в каталонском клубе.

    Отмечается, что Неймар уже сообщил новому руководству «Барселоны» о желании вернуться в команду.

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