СМИ: Неймар снова хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»приостановил переговоры с клубом о продлении контракта.

Бразилец снова рассматривает вариант с возвращением в «Барселону», утверждает каталонское издание Ara.

Неймар ранее неоднократно заявлял, что хотел бы играть вместе с Лионелем Месси. В конце прошлого года сообщалось, что аргентинец может покинуть «Барселону», а одним из главных претендентов на него называли «ПСЖ». Но после победы Жоана Лапорты на выборах президента «Барселоны» Месси, по всей видимости, решил остаться в каталонском клубе.

Отмечается, что Неймар уже сообщил новому руководству «Барселоны» о желании вернуться в команду.

«ПСЖ» выкупил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро летом 2017 года.