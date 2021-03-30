Президент «Лиона»: Любое решение Депая приму с уважением

Президент «Лиона»прокомментировал возможный уход капитана команды

Голландец намерен сменить клуб в конце сезона — соглашение 27-летнего футболиста с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года.

«Не скажу ни одного плохого слова в сторону Депая. Любое его решение приму с уважением. Если уйдет в больший клуб, чем "Лион", он будет прав.

Он хорошо проявлял себя в роли капитана. В последние годы мы помогли Мемфису вернуться на уровень 2014 года, когда он заявил о себе», — сказал Олас Marca .

Вероятным местом продолжения карьеры Депая считается «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Депай провел 29 матчей в лиге 1, забив 14 голов.