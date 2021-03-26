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    Уткин: Россия в матче с Мальтой играла по схеме 8-1-1

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Мальты ЧМ-2022
    Известный блогер Василий Уткин проанализировал тактическую схему сборной России в матче отбора на ЧМ-2022 против Мальты (3:1).

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Хотелось бы сосредоточиться на содержании игры, хотя бы на его тактическом построении. Как его изображать? Было изображено "4-3-3". У вас сложилось впечатление, что сборная России играла в три нападающих?

    Может, это потому, что одним нападающим был Далер Кузяев, а другим — Алексей Ионов. С мячом, возможно, сборная и располагалась на поле "4-3-3", но только мяч терялся, и в этом был весь смысл использования в качестве вингеров таких футболистов, как Кузяев и Ионов. Они немедленно опускались глубже, и получалась та самая прекрасная схема: две линии по четыре футболиста — полузащита и оборона, выше них Головин — свободный художник, а еще выше — Дзюба, потому что, чтобы быть свободным художником, нужно, чтобы всегда был хотя бы один гарантированный пас вперёд.

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    • Давайте назовем это "8-1-1". Это тоже будет вполне корректным изображением. В конце концов, без мяча сборная России провела несущественно меньше времени, чем с мячом», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    В следующем матче сборная России сыграет против Словении. Эта игра состоится 27 марта в Сочи. Сборная Словении в первом матче отбора на ЧМ-2022 одержала победу над Хорватией (1:0).

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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