Уткин: Россия в матче с Мальтой играла по схеме 8-1-1

Известный блогерпроанализировал тактическую схему сборнойв матче отбора на ЧМ-2022 против(3:1).

«Хотелось бы сосредоточиться на содержании игры, хотя бы на его тактическом построении. Как его изображать? Было изображено "4-3-3". У вас сложилось впечатление, что сборная России играла в три нападающих?

Может, это потому, что одним нападающим был Далер Кузяев, а другим — Алексей Ионов. С мячом, возможно, сборная и располагалась на поле "4-3-3", но только мяч терялся, и в этом был весь смысл использования в качестве вингеров таких футболистов, как Кузяев и Ионов. Они немедленно опускались глубже, и получалась та самая прекрасная схема: две линии по четыре футболиста — полузащита и оборона, выше них Головин — свободный художник, а еще выше — Дзюба, потому что, чтобы быть свободным художником, нужно, чтобы всегда был хотя бы один гарантированный пас вперёд.

Давайте назовем это "8-1-1". Это тоже будет вполне корректным изображением. В конце концов, без мяча сборная России провела несущественно меньше времени, чем с мячом», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

В следующем матче сборная России сыграет против Словении. Эта игра состоится 27 марта в Сочи. Сборная Словении в первом матче отбора на ЧМ-2022 одержала победу над Хорватией (1:0).