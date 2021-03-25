Португалия — Азербайджан: счет матча 1:0, обзор гола

одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе А.

На 37-й минуте Рубен Невеш навесил с фланга в азербайджанскую штрафную, где Магомедалиев отправил мяч прямо в Максима Медведева и уже рикошетом от того мяч залетел в ворота.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A Португалия — Азербайджан 1:0 Гол: 1:0 Максим Медведев (автогол) (36') Португалия: Антони Лопеш, Домингуш Дуарте, Рубен Диаш, Nuno Mendes, Жоау Канселу, Жоау Моутинью (Бруну Фернандеш, 4627'), Рубен Невеш (Жоау Палинья, 8827'), Педру Нету (Рафаэл Силва, 6327'), Криштиану Роналду, Андре Силва (Жоау Фелиш, 7527'), Бернарду Силва (Сержиу Оливейра, 8827') Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Максим Медведев, Elvin Badalov, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцюк, Azer Salahli, Vugar Mustafayev (Исмаил Иббрахимли, 4627'), Эмин Махмудов (Алексей Исаев, 8427'), Аббас Гусейнов (Anatoly Nuriyev, 4627'), Ali Ghorbani (Рамиль Шейдаев, 8527'), Махир Эмрели (Намиг Аласгаров, 8427') Предупреждения: Махир Эмрели (52'), Бруну Фернандеш (82')

В другом матче группы сборная Сербии одержала домашнюю победу над командой Ирландии -3:2.

Счет на 19-й минуте открыли гости. Робинсон получил мяч на левом фланге атаки, мягко набросил во вратарскую, и Алан Браун каким-то невероятным образом выиграл борьбу верховую у защитника и пробил в угол.

На 41-й минуте сербы отыгрались. Прошла передача из глубины поля на Влаховича, тот здорово поборолся с защитником, вырвался на ударную позицию и метров с 10 пробил низом в угол — вратарь дотянуться не смог.

Хозяева повели на 68-й минуте. Александр Митрович увидел, что ирландский вратарь вышел из ворот и рискнул, пробил прямо ему «за шиворот».

На 74-й минуте Тадич с линии штрафной выполнил навес прямо во вратарскую, и Митрович выпрыгнул выше защитника, пробив прямо в цель.

Уже на 85-й минуте крайне неудачно сыграли в обороне футболисты сборной Сербии. Митрович головой попытался скинуть снаряд на вратаря, но сделал это крайне неуверенно, Лонг мяч перехватил, отдал на Коллинза, который уже смог переправить его в пустые ворота, сократив оставание ирландцев до минимума.