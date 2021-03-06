«Лион» — «Сошо»: счет матча 5:2, обзор голов

В матче 1/16 Кубка Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 5:2.

В составе победителей дублем отметился Матис Райан Шерки, а также Максвелл Корне, Джейсон Денайер и Джамель Бенламри.

За гостей два мяча забил Крис Бедья.

Футбол. Франция. Кубок Лион — Сошо 5:2 Голы: 1:0 Djameleddine Benlamri (8'), 2:0 Максвелл Корне (10'), 2:1 Chris Bedia (41'), 3:1 Райан Шерки (45'), 3:2 Chris Bedia (56'), 4:2 Джейсон Денайер (77'), 5:2 Райан Шерки (88')

В другом матче «Лорьян» проиграл выступающему в третьем дивизионе «Ле-Пюи» — 0:1.

Единственный мяч во втором тайме забил Ленни Джозеф.

Футбол. Франция. Кубок Ле-Пюи — Лорьян 1:0 Гол: 1:0 (61')

В других матчах «ЖФА» в меньшинстве одолел «Анси» (2:1), «Седан» оказался сильнее «Сент-Луи-Неве» (2:0), «Мец» разгромил «Валансьен» (4:0), «Сомур Олимпик» одержал победу над «Монтаньярде» (4:3).