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    «Лион» разгромил «Сошо» в Кубке Франции

    «Лион» — «Сошо»: счет матча 5:2, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Лорьян Лион Сошо
    В матче 1/16 Кубка Франции «Лион» одержал домашнюю победу над «Сошо» со счетом 5:2.

    «Лион»
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    «Лион»

    В составе победителей дублем отметился Матис Райан Шерки, а также Максвелл Корне, Джейсон Денайер и Джамель Бенламри.

    За гостей два мяча забил Крис Бедья.

    Футбол. Франция. Кубок
    Лион — Сошо 5:2
    Голы: 1:0 Djameleddine Benlamri (8'), 2:0 Максвелл Корне (10'), 2:1 Chris Bedia (41'), 3:1 Райан Шерки (45'), 3:2 Chris Bedia (56'), 4:2 Джейсон Денайер (77'), 5:2 Райан Шерки (88')

    В другом матче «Лорьян» проиграл выступающему в третьем дивизионе «Ле-Пюи» — 0:1.

    Единственный мяч во втором тайме забил Ленни Джозеф.

    Футбол. Франция. Кубок
    Ле-Пюи — Лорьян 1:0
    Гол: 1:0 (61')

    В других матчах «ЖФА» в меньшинстве одолел «Анси» (2:1), «Седан» оказался сильнее «Сент-Луи-Неве» (2:0), «Мец» разгромил «Валансьен» (4:0), «Сомур Олимпик» одержал победу над «Монтаньярде» (4:3).

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