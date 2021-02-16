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    Брых — лучший арбитр XXI века по версии IFFHS

    Футбол ФИФА УЕФА
    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших арбитров XXI века.

    Феликс Брых
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    Феликс Брых

    Список составлен на основе результатов ежегодных рейтингов судей.

    Первое место занял немец Феликс Брых, за которым расположились Джюнейт Чакыр из Турции и Говард Уэбб из Англии.

    Итальянец Пьерлуиджи Коллина не попал в десятку лучших, став 11-м.

    В рейтинг попали:

    1. Феликс Брых (Германия) — 141 балл.
    2. Джюнейт Чакыр (Турция) — 140.
    3. Говард Уэбб (Англия) — 137.
    4. Маркус Мерк (Германия) — 135.
    5. Бьорн Куйперс (Нидерланды) — 133.
    6. Никола Риццоли (Италия) — 121.
    7. Оскар Руис (Колумбия) — 104.
    8-10. Массимо Бузакка (Швейцария) — 96.
    8-10. Хорхе Ларрионда (Уругвай) — 96.
    8-10. Любош Михел (Словакия) — 96.
    11. Пьерлуиджи Коллина (Италия) — 94.

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