Брых — лучший арбитр XXI века по версии IFFHS

Феликс Брых Фото: globallookpress.com
Список составлен на основе результатов ежегодных рейтингов судей.
Первое место занял немец Феликс Брых, за которым расположились Джюнейт Чакыр из Турции и Говард Уэбб из Англии.
Итальянец Пьерлуиджи Коллина не попал в десятку лучших, став 11-м.
В рейтинг попали:
1. Феликс Брых (Германия) — 141 балл.
2. Джюнейт Чакыр (Турция) — 140.
3. Говард Уэбб (Англия) — 137.
4. Маркус Мерк (Германия) — 135.
5. Бьорн Куйперс (Нидерланды) — 133.
6. Никола Риццоли (Италия) — 121.
7. Оскар Руис (Колумбия) — 104.
8-10. Массимо Бузакка (Швейцария) — 96.
8-10. Хорхе Ларрионда (Уругвай) — 96.
8-10. Любош Михел (Словакия) — 96.
11. Пьерлуиджи Коллина (Италия) — 94.