Левандовский признан самым ценным игроком клубного чемпионата мира

Нападающий «Баварии»признан самым ценным игроком клубного чемпионата мира.

Второе место занял форвард «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк, третьим стал защитник «Баварии» Джошуа Киммих.

В четверг, 11 февраля, «Бавария»обыграла в финале турнира мексиканский «Тигрес» (1:0) и стала двукратным обладателем трофея.

До этого мюнхенцы завоевывали титул в 2013 году. Тогда в финале турнира была обыграна марокканская команда «Раджа».