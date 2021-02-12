Левандовский признан самым ценным игроком клубного чемпионата мира

Джошуа Киммих, Роберт Левандовский и Андре-Пьер Жиньяк Фото: globallookpress.com
Второе место занял форвард «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк, третьим стал защитник «Баварии» Джошуа Киммих.
В четверг, 11 февраля, «Бавария»обыграла в финале турнира мексиканский «Тигрес» (1:0) и стала двукратным обладателем трофея.
До этого мюнхенцы завоевывали титул в 2013 году. Тогда в финале турнира была обыграна марокканская команда «Раджа».
Spieler des Turniers — @lewy_official! 💪#MiaSanChampi6ns #LewanGOALski #TheBest pic.twitter.com/2PqvB44ErW— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 11, 2021