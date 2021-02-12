ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичВозраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
  • 23:01
    • «Бавария» — победитель клубного чемпионата мира
  • 01:21
    • «Атлетик» сыграл вничью с «Леванте» в полуфинале Кубка Испании
  • 00:58
    • Гол Абрахама вывел «Челси» в четвертьфинал Кубка Англии
  • 20:58
    • «Аль-Ахли» победил «Палмейрас» в матче за третье место на Клубном ЧМ
  • 19:54
    • УЕФА не нашел расизма в словах судьи матча ПСЖ — «Истанбул»
    Все новости спорта

    Левандовский признан самым ценным игроком клубного чемпионата мира

    Футбол Клубный чемпионат мира Бавария Футбол Германии
    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский признан самым ценным игроком клубного чемпионата мира.

    Джошуа Киммих, Роберт Левандовский и Андре-Пьер Жиньяк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джошуа Киммих, Роберт Левандовский и Андре-Пьер Жиньяк

    Второе место занял форвард «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк, третьим стал защитник «Баварии» Джошуа Киммих.

    В четверг, 11 февраля, «Бавария»обыграла в финале турнира мексиканский «Тигрес» (1:0) и стала двукратным обладателем трофея.

    До этого мюнхенцы завоевывали титул в 2013 году. Тогда в финале турнира была обыграна марокканская команда «Раджа».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Лейпциг» побеждать?
  • «РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Левантийцы способны на сюрприз в Виго?
  • «Сельта» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Ведьмы» продлят свою серию без побед?
  • «Болонья» — «Беневенто». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Юта — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аризона — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фамаликан — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Жабер — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры