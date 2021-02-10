«Ганновер» готов выкупить Бийола у ЦСКА

Немецкийхочет выкупить арендованного условенского полузащитника, сообщает Sport Buzzer.

«Мы сделаем по нему предложение, а потом увидим, что произойдет. Нам очень нужен этот игрок», — заявил спортивный директор Герхард Цубер.

«Ганновер» одолжил игрока в сентябре 2020 года, соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21. Словенец успел провести за клуб 18 матчей во второй бундеслиге.

Немецкий клуб готов предложить за игрока 400 тысяч евро, в то время как сумма выкупа по договору арендного соглашения составляет 5 миллионов евро.

Transfermarkt.de оценивает рыночную стоимость Бийола в 2,5 миллиона евро.