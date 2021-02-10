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    «Ганновер» готов выкупить Бийола у ЦСКА

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    Немецкий «Ганновер» хочет выкупить арендованного у ЦСКА словенского полузащитника Яку Бийола, сообщает Sport Buzzer.

    Яка Бийол
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    Яка Бийол

    «Мы сделаем по нему предложение, а потом увидим, что произойдет. Нам очень нужен этот игрок», — заявил спортивный директор Герхард Цубер.

    «Ганновер» одолжил игрока в сентябре 2020 года, соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21. Словенец успел провести за клуб 18 матчей во второй бундеслиге.

    Немецкий клуб готов предложить за игрока 400 тысяч евро, в то время как сумма выкупа по договору арендного соглашения составляет 5 миллионов евро.

    Transfermarkt.de оценивает рыночную стоимость Бийола в 2,5 миллиона евро.

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