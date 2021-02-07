«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:4, обзор голов

На 36-й минуте в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти — Стерлинг прорвался в штрафную с левого фланга, и Фабиньо зацепил его ногой.
Илкай Гюндоган пытался пробить в левую девятку, но сорвал удар — мяч полетел слишком высоко.
На 49-й минуте «Сити» повел. Стерлинг ворвался в штрафную с левого фланга, покатил на Фодена, тот пробил в ближний угол — Алисон отразил удар перед собой, а на добивании оказался Гюндоган, пославший мяч под перекладину.
На 62-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Манчестер Сити». Диаш упустил мяч у своей штрафной, позволив Салаху его перехватить, а затем зацепил Мохамеда уже внутри штрафной, и тот упал на газон.
Эдерсон не угадался направление удара Салаха с «точки», прыгнув влево, а египтянин пробил почти по центру, закрутив мяч под перекладину.
На 73-й минуте Алисон выбил мяч прямо на Фодена, который почти от лицевой линии прострелил вдоль ворот. Александер-Арнольд почему-то не прессинговал Гюндогана, а расположился между ним и воротами, словно голкипер — а Илкай ударом в касание с рикошетом от перекладины послал мяч в сетку.
Спустя три минуты ещё одна грубейшая ошибка Алисона привела к голу. Пытаясь выбить мяч, он снова отдал его сопернику, на этот раз Силве. Бернарду мягко навесил над голкипером на Стерлинга, которому никто не мешал переправить мяч в пустой угол.
А на 83-й минуте Жезус выполнил передачу на Фодена, тот вошёл в штрафную с правого фланга и мощно пробил с левой ноги в ближний угол — мяч пролетел мимо рук Алисона и оказался в сетке.
В активе «Сити» после этого матча 50 очков, клуб опережает «МЮ» на 5 очков, при этом команда Гвардиолы имеет матч в запасе. «Ливерпуль» располагается на 4-м месте (40 очков).