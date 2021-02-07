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    «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:4, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 36-й минуте в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти — Стерлинг прорвался в штрафную с левого фланга, и Фабиньо зацепил его ногой.

    Илкай Гюндоган пытался пробить в левую девятку, но сорвал удар — мяч полетел слишком высоко.

    На 49-й минуте «Сити» повел. Стерлинг ворвался в штрафную с левого фланга, покатил на Фодена, тот пробил в ближний угол — Алисон отразил удар перед собой, а на добивании оказался Гюндоган, пославший мяч под перекладину.

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    На 62-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Манчестер Сити». Диаш упустил мяч у своей штрафной, позволив Салаху его перехватить, а затем зацепил Мохамеда уже внутри штрафной, и тот упал на газон.

    Эдерсон не угадался направление удара Салаха с «точки», прыгнув влево, а египтянин пробил почти по центру, закрутив мяч под перекладину.

    На 73-й минуте Алисон выбил мяч прямо на Фодена, который почти от лицевой линии прострелил вдоль ворот. Александер-Арнольд почему-то не прессинговал Гюндогана, а расположился между ним и воротами, словно голкипер — а Илкай ударом в касание с рикошетом от перекладины послал мяч в сетку.

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    Спустя три минуты ещё одна грубейшая ошибка Алисона привела к голу. Пытаясь выбить мяч, он снова отдал его сопернику, на этот раз Силве. Бернарду мягко навесил над голкипером на Стерлинга, которому никто не мешал переправить мяч в пустой угол.

    А на 83-й минуте Жезус выполнил передачу на Фодена, тот вошёл в штрафную с правого фланга и мощно пробил с левой ноги в ближний угол — мяч пролетел мимо рук Алисона и оказался в сетке.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Манчестер Сити 1:4
    Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (49'), 1:1 Мохамед Салах (пенальти) (63'), 1:2 Илкай Гюндоган (73'), 1:3 Рахим Стерлинг (76'), 1:4 Филип Фоден (83') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 85'), Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара (Шердан Шакири, 68'), Curtis Jones (Джеймс Милнер, 68'), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Рияд Марез (Габриэл Жезус, 72'), Филип Фоден Предупреждения: Тьяго Алькантара (3'), Рубен Диаш (62'), Фабиньо (70')

    В активе «Сити» после этого матча 50 очков, клуб опережает «МЮ» на 5 очков, при этом команда Гвардиолы имеет матч в запасе. «Ливерпуль» располагается на 4-м месте (40 очков).

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