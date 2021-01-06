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    Моуринью: «Брентфорд», вероятно, будет в АПЛ в следующем сезоне

    Футбол Футбол Англии Кубок Лиги Тоттенхэм Чемпионшип Брентфорд
    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги полуфинала Кубка английской лиги с «Брентфордом» (2:0).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Этот матч отправил нас в финал. Возможно, но надеюсь, что нет, это будет финал на пустом "Уэмбли", но, конечно, я всё равно очень рад. У нас уже были лондонские дерби и другие встречи, но этот матч подарил нам финал. Теперь финал у нас в кармане на три месяца, нам нужно ждать и пока что концентрироваться на том, что нас ждёт. Впереди матчи Кубка Англии, Премьер-лиги и Лиги Европы, так что давайте на время забудем о финале. А когда наступит апрель, мы должны быть готовы и биться за трофей.

    Мы контролировали игру весь матч. Команда сыграла неидеально, порой футболисты принимали неверные решения, иногда делали лишние касания, но так или иначе это был полный контроль против команды, которая, вероятно, будет в Премьер-лиге в следующем сезоне», — цитирует Моуринью Goal.

    В решающем матче турнира «шпоры» сыграют с победителем пары «Ман Сити» — «МЮ». Финал состоится 25 апреля на «Уэмбли». 0

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