В «Роме» зафиксирован коронавирус

Главный тренер «Ромы»сможет присутствовать на игре св рамках Серии А.

Изначально сообщалось, что тренер пропустит матч из-за гастроэнтерита, но по данным La Gazzetta dello Sport, он сдал положительный тест на коронавирус.

Затем издание сообщило, что положительный тест на ковид сдал спортивный директор Тиагу Пинту, а не тренер.

Фонсека и другие сотрудники «Ромы» контактировали с ним, именно поэтому они подверглись тестированию, которое не выявило коронавируса.

Тренер сможет присутствовать на матче 6 января и присоединится к команде утром. 0