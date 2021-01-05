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    В «Роме» зафиксирован коронавирус

    Футбол Рома Кротоне Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сможет присутствовать на игре с «Кротоне» в рамках Серии А.

    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    Изначально сообщалось, что тренер пропустит матч из-за гастроэнтерита, но по данным La Gazzetta dello Sport, он сдал положительный тест на коронавирус.

    Затем издание сообщило, что положительный тест на ковид сдал спортивный директор Тиагу Пинту, а не тренер.

    Фонсека и другие сотрудники «Ромы» контактировали с ним, именно поэтому они подверглись тестированию, которое не выявило коронавируса.

    Тренер сможет присутствовать на матче 6 января и присоединится к команде утром. 0

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