В «Роме» зафиксирован коронавирус

Паулу Фонсека
globallookpress.com
Изначально сообщалось, что тренер пропустит матч из-за гастроэнтерита, но по данным La Gazzetta dello Sport, он сдал положительный тест на коронавирус.
Затем издание сообщило, что положительный тест на ковид сдал спортивный директор Тиагу Пинту, а не тренер.
Фонсека и другие сотрудники «Ромы» контактировали с ним, именно поэтому они подверглись тестированию, которое не выявило коронавируса.
Тренер сможет присутствовать на матче 6 января и присоединится к команде утром. 0