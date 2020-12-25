ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Эрнандес принес победу «Милану»«Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто
  • 11:31
    • Адвокат избитого судьи: Хотелось бы год общего режима для Широкова
  • 10:09
    • Уткин — о новом гендиректоре «Локомотива»: Козел пришел растить капусту
  • 09:18
    • Аршавин рассказал, почему Газизова никогда не позовут в «Зенит»
  • 00:20
    • Исмаилов и Минеев устроили потасовку и спровоцировали массовую драку
  • 22:55
    • Левандовский признан игроком года по версии The Guardian
    Все новости спорта

    Евсеев назвал лучших игроков первой части сезона в РПЛ

    Футбол Зенит Динамо Краснодар ЦСКА Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о лучших игроках первой части чемпионата России.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    После 19-ти туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит».

    «Я бы хотел подвести итоги года. Точнее первой части этого сезона. Очень необычного, с такой сложной осенью. Есть что сказать, но начну с игроков. Для меня как для тренера один из главных критериев в оценке игрока — стабильность. Лучшего футболиста первой части сезона назвать трудно.

    Например, Нобоа вначале смотрелся великолепно, но травма не позволила ему сделать большее в 2020-м. Поэтому Влашич. Стабилен, с отличными качествами, лидер.

    Лучший вратарь? Выбирал между Сафоновым и Шуниным. Матвей мог сыграть ярко, но были и ляпы. Антон провел все матчи очень надежно и стабильно. По праву став основным вратарем сборной. Поэтому Шунин.

  • Влашич признан лучшим футболистом России в 2020 году
  • Читайте по теме

    • Лучший защитник? Мевля. Мне нравится как ворвался в РПЛ Дивеев, как он растет, но защитник "Сочи" надежен, он организует всю оборону команды, на нем держится очень многое. Джикия и Жиго? Я посчитал, что они были не так стабильны. Лучший полузащитник это Влашич.

  • Берг — лучший футболист «Краснодара» в декабре
  • Читайте по теме

    • Лучший форвард? Как выбирать: голы это одно, кому голы другое. Среди бомбардиров пара нападающих "Зенита" и "Спартака", забили много. Но мне импонирует по пониманию игры Берг. Форвард "Краснодара" и в Лиге чемпионов забил.

    Итого: Шунин, Мевля, Влашич, Берг. Лучший — Влашич», — написал Евсеев в своем инстаграме.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли Россия и США результативную перестрелку?
  • Россия U20 — США U20. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Кто победит в лондонском дерби на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Как много голов будет на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.99
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шеффилд — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры