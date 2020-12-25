Евсеев назвал лучших игроков первой части сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Уфы»поделился мнением о лучших игроках первой части чемпионата России.

После 19-ти туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит».

«Я бы хотел подвести итоги года. Точнее первой части этого сезона. Очень необычного, с такой сложной осенью. Есть что сказать, но начну с игроков. Для меня как для тренера один из главных критериев в оценке игрока — стабильность. Лучшего футболиста первой части сезона назвать трудно.

Например, Нобоа вначале смотрелся великолепно, но травма не позволила ему сделать большее в 2020-м. Поэтому Влашич. Стабилен, с отличными качествами, лидер.

Лучший вратарь? Выбирал между Сафоновым и Шуниным. Матвей мог сыграть ярко, но были и ляпы. Антон провел все матчи очень надежно и стабильно. По праву став основным вратарем сборной. Поэтому Шунин.

Лучший защитник? Мевля. Мне нравится как ворвался в РПЛ Дивеев, как он растет, но защитник "Сочи" надежен, он организует всю оборону команды, на нем держится очень многое. Джикия и Жиго? Я посчитал, что они были не так стабильны. Лучший полузащитник это Влашич.

Лучший форвард? Как выбирать: голы это одно, кому голы другое. Среди бомбардиров пара нападающих "Зенита" и "Спартака", забили много. Но мне импонирует по пониманию игры Берг. Форвард "Краснодара" и в Лиге чемпионов забил.

Итого: Шунин, Мевля, Влашич, Берг. Лучший — Влашич», — написал Евсеев в своем инстаграме.

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