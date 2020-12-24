Наумов: Деньги «Зенита» идут во вред всему российскому футболу

Президент «Локомотива»поделился мнением о финансовом положении «Зенита».

«У "Зенита" с деньгами нет серьезных проблем. А вот с эффективностью их использования… Например, приобретение Малкома год назад за такую сумму себя пока не оправдало.

В клубе нужно много чего исправлять. К "Зениту", на мой взгляд, применим другой постулат — деньги портят команду.

Абсолютный парадокс? Именно! Весь вопрос в эффективности использования самого большого бюджета среди российских клубов. Эти деньги идут во вред всему российскому футболу. "Зенит" уже сколько игроков, грубо говоря, перемолол, а с новой трактовкой лимита их станет, думаю, больше внутри РПЛ.

Многие сидят на лавке. Теряют тонус, форму, мотивацию, квалификацию, получая солидные зарплаты. Потом немногие возвращаются на прежний уровень. Новосельцев, Цаллагов, Юсупов… Этот список можно продолжать.

Не знаю, смогут ли этим довольствоваться руководители, но болельщики "Зенита" титулами исключительно внутри страны точно не будут довольны!

Питерцы могут без особых проблем добраться до второй звезды. И в этом сезоне вряд ли кто-то сможет помешать "Зениту" выиграть чемпионат.

На длинной дистанции с такими возможностями они будут первыми. Однако стремиться нужно к успехам в Европе. Если не ставить задач в Лиге чемпионов, тогда я вообще не вижу смысла в существовании такого клуба», — приводит слова Наумова «Спорт уик-энд». 0