АПЛ. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону», «Ливерпуль» принимает «Тоттенхэм»

«Вулверхэмптон» — «Челси» 2:1
В 13 тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 2:1.
На 49 минуте Оливье Жиру вывел «аристократов» вперед с передачи Бена Чилуэлла. Через 20 минут Даниэль Поденсе сравнял счет.
Победный гол забил Педру Нету. На 95 минуте матча игрок вышел на встречу с вратарем гостей и пробил в дальний угол.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вулверхэмптон — Челси 2:1
Голы: 0:1 Оливье Жиру (49'), 1:1 Даниэл Поденсе (66'), 2:1 Педру Нету (90') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Фернандо Марсал, Вийи Боли, Конор Коди, Нелсон Семеду, Рубен Невеш, Ромен Сес, Леандер Дендонкер (Ebeguowen Otasowie, 46'), Педру Нету, Даниэл Поденсе (Vitinha, 90'), Фабиу Силва (Адама Траоре, 61') Челси: Эдуард Менди, Тьяго Силва, Курт Зума, Benjamin Chilwell, Рис Джеймс, N`Golo Kante, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц (Матео Ковачич, 71'), Кристиан Пулишич, Тимо Вернер, Оливье Жиру (Тэмми Абрахам, 71') Предупреждения: Мэйсон Маунт (60'), Даниэл Поденсе (77'), N`Golo Kante (85'), Нелсон Семеду (90')
«Волки» набирают 20 очков и занимают 9 место. «Челси» терпит 3 поражение в сезоне. Команда Лэмпарда занимает 5 место с 22 баллами.
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