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    Арбитр Матюнин обжалует пожизненное отстранение от футбола

    Футбол Кубок России Футбол России Торпедо Армавир Чайка
    Арбитр Максим Матюнин намерен обжаловать решение КДК РФС, который запретил ему пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Максим Матюнин
    Максим Матюнин

    Сначала рефери обратится в апелляционный комитет РФС, а затем, если потребуется, — в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Напомним, КДК РФС признал договорной характер матча 1/32 финала Кубка России-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром» (2:0) и пожизненно отстранил от футбола Матюнина и экс-директора хозяев Олега Баяна.

    КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что Баян до матча вступил в сговор с Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего.

    Была информация, что Матюнин получил взятку в 200 тысяч рублей от директора «Чайки». 0

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