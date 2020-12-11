Арбитр Матюнин обжалует пожизненное отстранение от футбола

Максим Матюнин
globallookpress.com
Сначала рефери обратится в апелляционный комитет РФС, а затем, если потребуется, — в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Напомним, КДК РФС признал договорной характер матча 1/32 финала Кубка России-2018/19 между «Чайкой» и «Армавиром» (2:0) и пожизненно отстранил от футбола Матюнина и экс-директора хозяев Олега Баяна.
КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что Баян до матча вступил в сговор с Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего.
Была информация, что Матюнин получил взятку в 200 тысяч рублей от директора «Чайки». 0