Молодежная сборная России узнала соперников по Евро-2021

Молодежная сборнаяузнала соперников по группе в финальной части Евро-2021.

Команда Михаила Галактионова попала в группу С, где сыграет против сборных Исландии, Франции и Дании.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды

Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия

Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания

Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария.

Групповой этап МЧЕ-2021 пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении. Матчи плей-офф начнутся 31 мая и завершатся 6 июня. 0