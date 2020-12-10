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    Молодежная сборная России узнала соперников по Евро-2021

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    Молодежная сборная России узнала соперников по группе в финальной части Евро-2021.

    Молодежная сборная России узнала соперников по Евро-2021
    Молодежная сборная России узнала соперников по Евро-2021

    Команда Михаила Галактионова попала в группу С, где сыграет против сборных Исландии, Франции и Дании.

    Полностью состав групп выглядит следующим образом:

    Группа А: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды
    Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия
    Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания
    Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария.

    Групповой этап МЧЕ-2021 пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении. Матчи плей-офф начнутся 31 мая и завершатся 6 июня. 0

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