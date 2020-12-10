Молодежная сборная России узнала соперников по Евро-2021
globallookpress.com
Команда Михаила Галактионова попала в группу С, где сыграет против сборных Исландии, Франции и Дании.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды
Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия
Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания
Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария.
Групповой этап МЧЕ-2021 пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении. Матчи плей-офф начнутся 31 мая и завершатся 6 июня. 0