Капелло верит в попадание сборной России на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России по футболувысказался об итогах жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Для России это хорошая группа. Несложная с точки зрения шансов попасть на чемпионат мира. Сейчас Россия — хорошая команда, хотя, конечно, последние выступления были не так успешны.

Но Россия может отобраться в Катар. Какое место займёт Россия? Самое главное — выйти из группы. Это счастливая группа для России», — передает слова Капелло «Чемпионат».

Напрямую в финальный турнир выйдут 10 победителей отборочных групп, еще три путевки достанутся трем лучшим командам по итогам плей-офф (10 команд, занявших вторые места в группах + два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не выйдут на ЧМ-2022 как победители отборочных групп и не попадут в плей-офф как команды, занявшие вторые места). 0