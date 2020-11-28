АПЛ. Ничья «Ливерпуля», «Челси» примет «Тоттенхэм»

«Брайтон» — «Ливерпуль» 1:1
«Ливерпуль» потерял очки в матче 10-го тура АПЛ против «Брайтона».
Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Брайтон» мог выйти вперед уже на 20-й минуте, однако Ниль Мопе не реализовал пенальти — после его удара мяч прошел мимо ворот.
В первом тайме гол Мохамеда Салаха был отменен после просмотра VAR из-за миллиметрового офсайда. Но после перерыва «красным» все же удалось выйти вперед — на 60-й минуте Диогу Жота отличился после паса Салаха.
Сравнять счет хозяевам удалось в компенсированное время. В ворота «Ливерпуля» был назначен второй пенальти за матч — VAR усмотрел фол со стороны Энди Робертсона. Одиннадцатиметровый ударом по центру реализовал Паскаль Гросс.
«Ливерпуль» набрал 21 очко, но может потерять первое место в таблице по итогам тура. У «Брайтона» — 10 очков и 16-е место.
«Манчестер Сити» — «Бернли»
28 ноября, 18:00 мск
«Эвертон» — «Лидс»
28 ноября, 20:30 мск
«Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед»
28 ноября, 23:00 мск
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»
29 ноября, 17:00 мск
«Челси» — «Тоттенхэм»
29 ноября, 19:30 мск
«Арсенал» — «Вулверхэмптон»
29 ноября, 22:15 мск
«Лестер» — «Фулхэм»
30 ноября, 20:30 мск